Росія запустила ракету та "шахеди" по Україні: ситуація увечері 7 квітня
Російська окупаційна армія увечері 7 квітня запустила по території України ударні безпілотники та ракету Х-59. У Криворізькому районі працювала ППО
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 21:30 Повітряні сили повідомили про ворожу ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Пізніше Повітряне командування "Схід" заявило, що це була керована авіаційна ракета Х-59. Її знищили у Криворізькому районі.
Згодом окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку. Станом на 23:12 безпілотники перебували у Херсонській області й рухалися у північно-західному напрямку.
Уже о 23:30 Повітряні сили заявили про ще одну групу дронів - окупанти запустили БПЛА в бік Чернігівської області через Сумщину.
Водночас нова група рухалася з Чорного моря до Одещини. Сили оборони півдня повідомили про бойову роботу по ворожих цілях.
Станом на 00:32 російські дрони перебували на Чернігівщині у напрямку Київщини, а також на Миколаївщині у напрямку Кіровоградщини чи Вінниччини.
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- Українські бійці протягом 7 квітня знищили у небі над Одеською областю два розвідувальні безпілотники росіян.
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