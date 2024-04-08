Росія запустила ракету та "шахеди" по Україні: ситуація увечері 7 квітня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 21:30 Повітряні сили повідомили про ворожу ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Пізніше Повітряне командування "Схід" заявило, що це була керована авіаційна ракета Х-59. Її знищили у Криворізькому районі.

Згодом окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку. Станом на 23:12 безпілотники перебували у Херсонській області й рухалися у північно-західному напрямку.

Уже о 23:30 Повітряні сили заявили про ще одну групу дронів - окупанти запустили БПЛА в бік Чернігівської області через Сумщину.

Водночас нова група рухалася з Чорного моря до Одещини. Сили оборони півдня повідомили про бойову роботу по ворожих цілях.

Станом на 00:32 російські дрони перебували на Чернігівщині у напрямку Київщини, а також на Миколаївщині у напрямку Кіровоградщини чи Вінниччини.

Новина доповнюватиметься...