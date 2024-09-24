Нічна атака ракетами і БПЛА: сили ППО знищили 66 "шахедів"
У ніч проти 24 вересня російський ворог запустив по території України групи ударних безпілотників і ракети різного типу. Сили ППО знищили 66 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області, одну ракету, тип якої встановлюється, із Курської області та 81 ударний БПЛА типу Shahed із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.
Основним напрямком удару стали північ та центр України. У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БПЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.
Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.
- Увечері 23 вересня російські окупати запустили на територію України бойові дрони, в кількох областях лунали вибухи. На Полтавщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
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