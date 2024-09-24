Нічна атака ракетами і БПЛА: сили ППО знищили 66 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області, одну ракету, тип якої встановлюється, із Курської області та 81 ударний БПЛА типу Shahed із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основним напрямком удару стали північ та центр України. У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БПЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.

Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.