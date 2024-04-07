Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили усі 17 ворожих "шахедів"
Російські окупанти у ніч на 7 квітня здійснили дронову і ракетну атаку по території України. Оборонцям неба вдалося збити усі 17 ударних безпілотників армії РФ
Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що загалом за ніч росіяни завдали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-31, випущеною з тимчасово окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з території Криму та 17-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Так, у результаті протиповітряного бою Сили оборони збили 17 ворожих ударних безпілотників Shahed-131/136 у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
- Уночі 7 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА.
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