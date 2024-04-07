Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили усі 17 ворожих "шахедів"

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Зазначається, що загалом за ніч росіяни завдали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-31, випущеною з тимчасово окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з території Криму та 17-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.



Так, у результаті протиповітряного бою Сили оборони збили 17 ворожих ударних безпілотників Shahed-131/136 у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.