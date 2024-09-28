Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 69 "шахедів" та 2 ворожі ракети

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряна атака росіян тривала із 19:00 27 вересня по 08:00 наступного дня. За цей час радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу РФ, а саме:

двох балістичних ракет "Іскандер-М", запущених з окупованого Криму;

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у РФ, а також мису Чауда, що у Криму.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Водночас один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.