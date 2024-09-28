Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 69 "шахедів" та 2 ворожі ракети
Протягом ночі і ранку суботи, 28 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками й ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 71 ворожу повітряну ціль
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряна атака росіян тривала із 19:00 27 вересня по 08:00 наступного дня. За цей час радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу РФ, а саме:
- двох балістичних ракет "Іскандер-М", запущених з окупованого Криму;
- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у РФ, а також мису Чауда, що у Криму.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Водночас один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.
- Через атаку ворожих БПЛА вранці виникли влучання у Сумах. На підступах до Києва вночі працювала протиповітряна оборона. Детальніше про наслідки атаки РФ читайте за посиланням.
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