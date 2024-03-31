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Нічна атака РФ по Україні: Повітряні сили знищили 9 ворожих ракет і 9 "шахедів"

31 березня, 2024 неділя
08:18
Війна з Росією На фото: система ППО

У ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і різними видами ракет. Українським силам ППО вдалося знищити по 9 ворожих ракет і безпілотників

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни запустили по України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БПЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті оборонці неба знищили 18 повітряних цілей РФ: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БПЛА Shahed-136/131.

  • Ввечері 30 березня росіяни запустили "шахеди" і ракети для обстрілу України. Під прицілом була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Крім того, ворог влучив керованим снарядом по цивільній інфраструктурі Харкова, поранено двох людей.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
крилата ракета
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