Нічна атака РФ по Україні: Повітряні сили знищили 9 ворожих ракет і 9 "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни запустили по України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БПЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті оборонці неба знищили 18 повітряних цілей РФ: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БПЛА Shahed-136/131.