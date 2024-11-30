Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 21:30 29 листопада до ранку наступного дня противник атакував Україну 10 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, запущеними із Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито 8 ворожих безпілотників.

Зазначається, що один БПЛА — локаційно втрачено, а ще один полетів на окуповану територію.

Також ввечері 29 листопада російські окупанти запустили безпілотники по Україні з півночі та півдня. На підступах до Києва працювала ППО.



