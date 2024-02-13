Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 16 з 23 ворожих "шахедів"
Уночі вівторка, 13 лютого, російські окупанти атакували територію України 23-ма ударними безпілотниками. Підрозділам Повітряних сил вдалося знищити 16 ворожих дронів
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запустили 23 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України
У результаті бійцям вдалося знищити 16 ударних БПЛА ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
- Нагадаємо, ввечері 12 лютого російська армія запустила по Україні "шахеди" і ракети, у Дніпрі прогриміли вибухи.
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