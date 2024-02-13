Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 16 з 23 ворожих "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що росіяни запустили 23 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України

У результаті бійцям вдалося знищити 16 ударних БПЛА ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.