Нічна атака РФ: ППО збила 15 безпілотників
Під час повітряної атаки в ніч на 23 квітня російські окупанти застосували ударні дрони та дві балістичні ракети "Іскандер-М"
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Білгородської області РФ. Також окупанти запустили 16 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - написав Олещук.
- У ніч на 23 квітня Росія атакувала "шахедами" Україну: в Одесі пролунав вибух, на Київщині повідомили про роботу ППО.
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