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Нічна атака РФ: ППО збила 15 безпілотників

23 квітня, 2024 вiвторок
07:21
Війна з Росією сили ППО

Під час повітряної атаки в ніч на 23 квітня російські окупанти застосували ударні дрони та дві балістичні ракети "Іскандер-М"

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Білгородської області РФ. Також окупанти запустили 16 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - написав Олещук.

Теги:
Україна
Росія
ППО
Київщина
Одещина
Черкащина
Миколаївщина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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