Нічна атака РФ: Сили оборони збили три з шести ворожих ракети та 28 з 32 "шахеди"
Уночі суботи, 6 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Українська ППО знищила три з шести ворожих ракети та 28 з 32 "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни атакували 32 "шахедами" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ, а також шістьома ракетами різних типів.
Три зенітні керовані ракети С-300 росіяни запустили із Білгородської області, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря.
В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Фото: https://t.me/ComAFUA
- У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп "шахедів" та ракети. У Харкові пролунали вибухи, є влучання, загинули шестеро людей, ще 10 поранені. На Київщині працювала ППО. Вибухи було чутно також у Запоріжжі.
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