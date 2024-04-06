Нічна атака РФ: Сили оборони збили три з шести ворожих ракети та 28 з 32 "шахеди"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни атакували 32 "шахедами" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ, а також шістьома ракетами різних типів.

Три зенітні керовані ракети С-300 росіяни запустили із Білгородської області, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

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