Нічна атака РФ: Сили оборони знищили 9 з 10 ворожих "шахедів"
Уночі вівторка, 2 квітня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 9 із 10 ворожих "шахедів" на Дніпропетровщині
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.
- У ніч на 2 квітня російська армія атакувала Україну з півдня ударними безпілотниками. У Дніпрі пролунали вибухи.
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