Росія атакувала Україну "шахедами" з півдня. Ситуація у ніч на 2 квітня
У ніч на 2 квітня російська армія атакувала Україну з півдня ударними безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 01:25 військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з півдня – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
"Шахеди" летіли курсом на Дніпро та Запоріжжя.
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