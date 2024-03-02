Нічна атака РФ: сили ППО знищили 14 із 17 ворожих "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували територію України трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонщини та Донеччини, а також 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed, випущених з Приморсько-Ахтарська у РФ й окупованої Балаклеї у Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті ППО знищили 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Повітряні сили додають, що у п’ятницю, 1 березня, близько 09:00 на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.