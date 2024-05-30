Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нічна атака РФ: сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони у межах 9 областей

Нічна атака РФ: сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони у межах 9 областей

30 травня, 2024 четвер
07:54
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 30 травня російська армія запустила по території України щонайменше 51 повітряний засіб. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони

Зміст

Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що всього російський ворог застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Натомість українські сили протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударні дрони у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Теги:
Україна
зброя
ППО
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
дощь, гроза, парасоля, негода
29 травня, 2024 середа
Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
28 травня, 2024 вiвторок
Влада "порізала" виплати майже всім категоріям внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.33
    Купівля 40.33
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
09:00
Тайвань зафіксував 38 бойових літаків Китаю навколо острова
08:43
Оновлено
У Москві спалахнула масштабна пожежа на колишньому заводі, до гасіння залучили авіацію 
08:40
окупант російського підрозділу "Шторм""
Російське міносвіти на форумі в окупованому Луганську вчило правильно "подавати історію", - голова ОВА
08:25
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
08:18
Манеж Харківського зооветеринарного інституту
На Харківщині росіяни ракетами знищили історичну пам'ятку: загинули тварини
08:09
Херсон
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
08:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Зеленський — геній дипломатії
07:46
пістолет
У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями
07:45
Огляд
Коли знаєш відповідь на запитання "Ти мене любиш?". Рецензія на нове українське кіно
07:43
Ентоні Блінкен
"Ми наполегливо працюємо": Блінкен про конфіскацію російських активів на користь України
07:28
Інфографіка
Втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем
07:24
Оновлено
новини Львівщини
У Керчі вночі пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про 2 пошкоджені пороми та звітують про нібито збиті ракети і дрони
07:22
Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор між Газою та Єгиптом, - ЦАХАЛ
07:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки
06:43
полон
РФ звинуватила Україну в призупиненні обміну полоненими: в ISW проаналізували мету цих заяв
06:21
Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за рекордну ціну
06:20
Прем'єр Фіцо
Одужання прем'єра Словаччини буде надзвичайно довгим, - заступник Фіцо
06:09
КНДР запустила близько 10 балістичних ракет у бік Східного моря
05:41
Польща
У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою в роботі на російське ГРУ
04:56
експозиція "Я вернусь до своєї Вітчизни"
"Я вернусь до своєї Вітчизни": у Музеї української діаспори відкрили нову експозицію
04:47
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі
04:22
Через великі втрати у Харківській області РФ може залучити до бойових дій строковиків, - "Атеш"
03:41
Олександр Мартиненко
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
03:22
Disney
Вийшов трейлер другої частини мультфільму "Ваяна"
02:41
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: генштаб країни виключив можливість диверсії
01:39
Ентоні Блінкен
США можуть "адаптувати і відкоригувати" позицію щодо дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
00:54
Снаряди 155 мм калібру
Пентагон відкрив завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України, - NYT
00:42
Олімпіакос
"Олімпіакос" забив на 116-й хвилині і переміг "Фіорентину" у фіналі Ліги конференцій
00:22
Оновлено
ЗСУ
Впродовж доби на фронті відбулось 102 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському і Куп'янському напрямках
2024, середа
29 травня
23:38
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
В уряді працюють над виділенням 370 млрд грн на закупівлю зброї
23:25
Сауль Альварес та Джон Райдер (на задньому плані)
Найбагатший боксер світу позбудеться титулу абсолютного чемпіона світу
23:20
ЗСУ
Умєров, Сирський і Остін обговорили право України завдавати ударів по території РФ американською зброєю
22:33
Ексклюзив
Виступ Володимира Зеленського на саміті глав держав та урядів Ради Європи в травні 2023 р. в Рейк'явіку
Саміт миру може стати першим етапом підготовки до заморозки війни, - політичний експерт Розумний
22:28
Володимир Зеленський
"Зеленський поза законом, а мобілізація буде з 17 років": російські фейки і маніпуляції за 29 травня
22:27
Оновлено
на фото Андрій Смирнов
За ексзаступника голови Офісу президента Смирнова внесли заставу 10 млн грн
22:05
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус виступив проти навчання українських військових німецькими на території України
21:47
Арне Фрідріх і Олександр Зінченко
Ексфутболіст збірної Німеччини і амбасадор Євро-2024 відвідав Україну
21:32
Ексклюзив
Микола Княжицький
У парламенті є впливова група симпатиків російської церкви: Княжицький про затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП
21:07
розмінування
ЄС передав Україні системи розмінування DOK-ING MV-10
20:56
Футболісти збірної
Футболісти збірної України вирушили на Євро-2024 до Німеччини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV