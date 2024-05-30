Нічна атака РФ: сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони у межах 9 областей
У ніч проти 30 травня російська армія запустила по території України щонайменше 51 повітряний засіб. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони
Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що всього російський ворог застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.
Натомість українські сили протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударні дрони у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
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