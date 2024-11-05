Нічна атака РФ: українська ППО збила 2 ворожі ракети та 48 БПЛА
Під час чергової російської атаки в ніч на вівторок, 4 листопада, оборонцям українського неба вдалося знищити дві ворожі ракети та 48 безпілотників, ще 2 - полетіли назад у РФ
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, а також випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, що в РФ
Станом на 08:30 зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 48 ворожих БПЛА.
Зокрема, ППО працювала в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.
Водночас 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію.
- Увечері 4 листопада російський ворог запустив ударні безпілотники типу Shahed по території України. Також ворог запустив КАБи по Харкову. На Київщині та в Києві працювала ППО. Детальніше про наслідки атаки читайте у новині Еспресо за посиланням.
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