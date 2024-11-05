Нічна атака РФ: українська ППО збила 2 ворожі ракети та 48 БПЛА

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, а також випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, що в РФ

Станом на 08:30 зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 48 ворожих БПЛА.

Зокрема, ППО працювала в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Водночас 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію.