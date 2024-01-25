Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 "шахедів"

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. та мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. - РФ. у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що у результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.