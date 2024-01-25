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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 "шахедів"

25 січня, 2024 четвер
06:38
Війна з Росією ЗСУ. ППО

Російські військові вкотре увечері 24 січня запустили ударні БПЛА по території України. Натомість Повітряні сили ЗСУ знищили 11 із 14 безпілотників

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. та мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. - РФ. у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що у результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. 

  • Ввечері середи, 24 січня, російські терористи запустили "шахеди". В Одесі є влучання у промисловий об'єкт, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, двоє людей постраждали.
Теги:
Харків
ППО
російська армія
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
безпілотник
ракетний удар
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