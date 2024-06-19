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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 19 дронів

19 червня, 2024 середа
07:28
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 19 червня російська окупаційна армія запустила по території України 21 ударний безпілотник. Українські сили ППО знищили 19 ворожих дронів

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Так, українські бійці знищили 19 ворожих дронів типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

  • Увечері вівторка, 18 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Більше про атаку читайте за посиланням!
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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