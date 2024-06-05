Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 ворожі дрони
У ніч проти 5 червня російська армія запустила по території України щонайменше 27 ударних безпілотників типу Shahed. Українська ППО знищила 22 ворожі БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог вночі запустив 27 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Курську та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
- Ввечері вівторка, 4 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків. Більше про атаку читайте тут.
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