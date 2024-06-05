Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 ворожі дрони

Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp

Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех

Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова