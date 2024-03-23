Нічна атака РФ: українська ППО знищила 31 ворожий БПЛА
Російська терористична армія у ніч проти 23 березня вкотре намагалася атакувати територію України ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 31 "шахед"
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог вночі запустив 34 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області та тимчасово окупованого Криму, а також атакував Донецьку область чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
Натомість українські бійці знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
- Цієї ночі російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" зі східного та північного напрямків. Відомо про вибухи на Харківщині та робота ППО на Запоріжжі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.74 Купівля 38.74Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.05Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе