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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 31 ворожий БПЛА

23 березня, 2024 субота
08:08
Війна з Росією сили ППО

Російська терористична армія у ніч проти 23 березня вкотре намагалася атакувати територію України ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 31 "шахед"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог вночі запустив 34 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області та тимчасово окупованого Криму, а також атакував Донецьку область чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Натомість українські бійці знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

  • Цієї ночі російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" зі східного та північного напрямків. Відомо про вибухи на Харківщині та робота ППО на Запоріжжі.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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