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Нічна атака "шахедів": сили ППО знищили 24 з 27 ворожих дронів

6 липня, 2024 субота
07:58
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

У ніч на суботу, 6 липня, російські окупанти запустили для обстрілу території України ударні БПЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 24 ворожі "шахеди"

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару 27-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

  • Уночі 6 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків. Зокрема, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області, через що у Сумах виникли проблеми з електрикою та водою.
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
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