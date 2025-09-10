Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет

Про це інформують Повітряні Сили.

Зазначено, що російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - "шахеди";

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області РФ, акваторії Чорного моря;

1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ.

Для відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередньою інформацією, Сили ППО збили або подавили 413 повітряних цілей:

386 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - додали в Повітряних силах.