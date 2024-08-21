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Ексклюзив

"Нічого нового не генерує": військовий експерт Ступак проаналізував заяву Медведєва

Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
12:12
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що позиція росіян щодо переговорів "з урахуванням поточних реалій на землі" наразі дискредитувала себе

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Медведєв нічого нового не генерує. Він лише ретранслює те, що вже було сказано раніше. Він може публікувати скандальні заяви, але великі стратегічні та геополітичні питання озвучує виключно щодо директив з Кремля, передаючи це своїй багатомільйонній аудиторії. Справді, у нього понад мільйон підписників", - зауважив Ступак. 

Військовий експерт нагадав, що кожного разу, коли навіть теоретично підіймалася тема мирних переговорів, російська сторона, незалежно від того, чи то Путін, Пєсков, чи Медведєв, заявляла, що переговори можуть початися лише "з урахуванням поточних реалій на землі", і це не підлягає обговоренню.

"Спочатку російські позиції були сильнішими. Але коли виникла ситуація з Курщиною, вони не очікували цього. Формулювання "з урахуванням поточних реалій на землі" повністю дискредитувало себе. Наразі росіяни шукають алгоритми виходу з ситуації. Хоча наразі заявлено, що жодних перемовин не відбудеться. Але вони точно будуть пізніше, коли росіяни остаточно визначаться з позицією", - наголосив Ступак.

  • Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вважає, що РФ могла потрапити у "переговорну пастку". Він відкинув можливість перемовин з Україною до "повного розгрому ворога".
Теги:
Новини
Росія
Дмитро Медведєв
російська армія
Військові новини
переговори з РФ
Курськ
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