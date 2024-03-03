Німеччина проведе розслідування після витоку запису розмови офіцерів про стратегію війни в Україні

Про це повідомляє CNN з посиланням на міноборони країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав витік "дуже серйозною справою".

"Тепер це буде розслідувано дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко", - сказав Шольц.

Речник міністерства оборони Німеччини підтвердив CNN, що запис був справжнім.

"За нашою оцінкою, розмова ВПС була перехоплена. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни до записаної чи письмової версії, яка поширюється в соціальних мережах", - зауважив він.

Під час розмови, опублікованої в мережі головою російського державного каналу RT Маргаритою Симоньян, офіцери військово-повітряних сил Німеччини обговорюють можливу поставку ракет Taurus в Україну, а також можливе націлювання на Керченський міст, який з’єднує окупований Крим з материковою Росією. Один з офіцерів заявив, що Taurus має потенціал досягти мосту, попри те, що він є важкою ціллю, а також складів боєприпасів. Ще один з офіцерів говорить про "довгий" і "короткий" шлях до впровадження.

Москва заявила, що чекає відповіді щодо запису.

"Ми вимагаємо від Німеччини пояснень. Офіційний Берлін має надати їх оперативно. Будь-які спроби ухилитися від відповіді на запитання будуть розцінюватися як визнання провини", – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму телеграм.