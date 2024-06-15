Нинішній процес приведе до того, що Путін завдасть удару по країнах НАТО, - Безсмертний

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У Заходу виходу - вступати у цю війну чи не вступати - не буде не через те, що Захід хотітиме допомагати Україні чи не хотітиме, а річ у тому, що нинішній процес приведе до того, що ця психопатична особа (Путін) завдасть удар по країнах НАТО. Оці заяви, які він робив останнім часом про те, що ви там не при добрій пам'яті, що представляєте собі війну між Росією і НАТО. Згадайте розмови 2010 року. Згадайте розмови пізніше, у 2018 році. Це психопатична особа, для якої подібні заяви є не позицією, це анонсування її дій, і тільки так це треба сприймати. Я не хочу зараз перераховувати факти порушень територіального, повітряного, морського простору, які зараз відбуваються у Балтійському морі. І те, що витворяє зараз Росія на кордоні з Фінляндією", - зазначив дипломат.

За його словами, нумо подивімся, що відбувається на білорусько-польському кордоні, бо всі думають, що це ж там якісь мігранти, які начебто вбили польського солдата. Даремно хтось так думає. Це сплановані провокації, суть яких була набагато більша. Ми ще не знаємо з вами, що трапилося, коли поляки усю увагу кинули на оцю точку. А що було в інших місцях цього кордону? Що відбувалося в інших частинах?

"Нинішній процес, слідство якого йде у Чехії, Бельгії, Польщі, Франції й Німеччині по російській резидентурі, показав такі ями в європейській системі безпеки, показав наскільки сильне інтегрування європейських політичних сил в систему ФСБ. Якщо це буде доведено до логічного завершення, то розкриються серйозні провали в системі країн, у тому числі в системі НАТО. Бо мова протистоянні між НАТО і Росією зараз вже не тільки через те, що Альянс щось не розуміє. НАТО все прекрасно розуміє і бачить куди рухається московський фюрер. НАТО прекрасно розуміє, скільки агентів сьогодні в національних системах безпеки країн Альянсу, це вже зараз вилазить повністю. І ви розумієте, що при такій динаміці говорити, що це може бути розв'язано, сидячи за столом переговорів, то це треба бути просто неадекватною людиною у такій ситуації", - резюмував Роман Безсмертний.