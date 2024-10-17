Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16 "найближчим часом", - Умєров

Про це Умєров повідомив за результатом двосторонніх переговорів з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом під час Ради Україна - НАТО.

"Окремий фокус - авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, міністри оборони обговорили поточну ситуацію на російсько-українському фронті, поточні потреби України, зокрема у далекобійній зброї. За словами Умєрова, вони досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення протиповітряної оборони.

"Також обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" - прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку. Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування", - додав міністр оборони України.