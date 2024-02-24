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Ексклюзив

Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися китайських компаній, - американський політик Фрід

24 лютого, 2024 субота
13:27
Війна з Росією Китай та росія

Екскоординатор департаменту США з питань санкційної політики Даніел Фрід вважає, що санкції США проти Росії допоможуть ліквідувати мережі третіх країн, які сприяють реекспорту західної продукції до РФ

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Президент Байден заявив, що США введуть додаткові санкції проти Росії. Я не знаю деталей цих санкцій, але натяки адміністрації свідчать про те, що вони будуть спрямовані на російську військову промисловість. Це, ймовірно, означає переслідування мереж порушників санкцій, які забезпечують Росію обладнанням, необхідним для її військового виробництва. Ми також можемо націлитися на китайські компанії й, сподіваємося, ліквідувати мережі третіх країн, які сприяють реекспорту західної продукції до Росії, таким чином обходячи санкції", - пояснив Фрід.

За словами Фріда, Захід має більше працювати над тим, щоб РФ не мала змоги обходити санкції.

"Я хотів би бачити ще сильніші заходи, включені в санкції, такі як рішення G7 і партнерів США про використання російських суверенних активів для допомоги Україні. Хоча я не очікую, що це станеться в найближчому майбутньому, все ж вірю, що ми побачимо пакет заходів, спрямованих на припинення ухилення Росії від санкцій", - додав він.

  • 23 лютого CNN із посиланням на неназваного чиновника міністерства фінансів Сполучених Штатів повідомили, що у другу річницю повномасштабного вторгнення Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, юридичних та фізичних осіб
  • У п'ятницю, 23 лютого, управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосило про введення пакета санкцій проти 500 цілей, пов'язаних з РФ, до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну
Теги:
Світ
Росія
Китай
Джо Байден
санкції проти Росії
США
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