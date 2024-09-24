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Ексклюзив

"Новини про проєкт бюджету РФ на 2025 рік мене втішили": майор ЗСУ Омелян

Марина Клюєва
24 вересня, 2024 вiвторок
21:39
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019 рр., політик Володимир Омелян вважає, що план РФ збільшити витрати на війну говорить про те, що у ворога не залишилось ресурсу перемогти

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Вчорашні новини, які публікував Bloomberg про проєкт бюджету Російської Федерації на 2025 рік мене мене насправді втішили. Можливо, для окремих людей це підстава для якогось песимізму, чи історики, що все, треба терміново закінчувати війну вже в цьому році, бо ми в наступному році точно програємо, чи треба тікати в СЗЧ, бо опір марний. Я вважаю навпаки. В 24-му році Росія витратила 30% бюджету на військові цілі, побивши рекорд Радянського союзу в останній рік свого існування. На наступний рік заплановано вже 40% витрат, витрати на оборону і на військо в них складатимуть більше, аніж на всі інші програми своєї держави. Соціалка, освіта, культура - все забуто, є єдина ціль - війна", - сказав він. 

Військовий наголосив, що Україна має недостатнє фінансування з боку партнерів, але навіть при цьому Росія все ще не може досягти соїх цілей.

"Що це показує - що в Росії не залишилось ресурсу перемогти, Захід досі не запустив військову машину. Вибачте за відвертість, але фінансування України, допомога нам, іде на рівні екологічних програм чи гендерних програм західного світу. Це не фінансування війни в тому обсязі, про що йшлося під час Другої світової війни, Першої, чи навіть потенційно третьої чи підготовки до неї. І навіть з таким мінімальним фінансуванням росіяни не можуть зробити те, що вони навіть ставили перед собою - захопити до кінця Донбас. Не можуть зламати Україну, не можуть загрожувати заходу, бо останні їхні пуски ядерних ракет, так званих Сарматів, які насправді зроблені на базі української Сатани, вони безвтішні. Перспектив ця країна технологічно вже не має", - вважає він. 

На думку Володимира Омеляна, ворог матиме великі проблеми вже наприкінці цього року, а наступного вони зростатимуть у "геометричній прогресії".  

"В сьогоденному вимірі так, вони все ще становлять для нас серйозну загрозу, вони все ще посилають десятки тисяч людей на смерть, і нам просто об’єктивно немає їх им стримувати. Тому що якщо б унас було достатньо арти, достатньо БК, то російського поступу ніякого не було б на східному напрямку, але маємо те, що маємо. Тому я думаю, що Росія матиме виключно великі проблеми наприкінці цього року, які будуть збільшуватися в геометричній прогресії в наступному році. Це гасло Путіна “Гроби замість квартир” - це ще раз доказ того, що відбувається у них на ринку будівельному. Там почалася повна криза нерухомості, у людей немає грошей, і держава не має чим їх підтримувати. Це не від добра, просто у них закінчується бюджет, у них закінчується фінансування всіх статей, окрім війська", - додав політик.

  • 24 вересня стало відомо, що у 2025 році Росія планує збільшити витрати на оборону до "історичного максимуму" й виділити рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), що становить 6,2% від власного валового внутрішнього продукту.
Теги:
Світ
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
Економіка
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