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Новочеркаську ДРЕС атакували не лише дронами, а й ракетами, - Astra

27 березня, 2024 середа
14:02
Війна з Росією війна з росією нафта безпілотник

Російські ЗМІ повідомили про ще одну атаку на Новочеркаську ДРЕС, що сталася 25 березня. Станцію атакували не тільки безпілотниками, а ще й ракетами

Про це пише Astra із посиланням на власні джерела.

Зазначається. що 25 березня уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від Новочеркаської ДРЕС.

За даними видання пошкоджень та постраждалих нібито немає.

  • 24 березня у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ сталася пожежа на теплоелектростанції - з ладу виведено два енергоблоки. Міноборони РФ писало про атаку дронів на регіон.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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