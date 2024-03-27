Новочеркаську ДРЕС атакували не лише дронами, а й ракетами, - Astra
Російські ЗМІ повідомили про ще одну атаку на Новочеркаську ДРЕС, що сталася 25 березня. Станцію атакували не тільки безпілотниками, а ще й ракетами
Про це пише Astra із посиланням на власні джерела.
Зазначається. що 25 березня уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від Новочеркаської ДРЕС.
За даними видання пошкоджень та постраждалих нібито немає.
- 24 березня у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ сталася пожежа на теплоелектростанції - з ладу виведено два енергоблоки. Міноборони РФ писало про атаку дронів на регіон.
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