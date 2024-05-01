Очільник Донецької ОВА розповів, скільки жителів залишаються в Очеретиному
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Очеретиному, де відбуваються зараз важкі бої, залишаються 198 людей
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Філашкін підкреслив, що історії, подібні до вчинку 98-річної бабусі, яка самостійно вийшла з тимчасово окупованої частини населеного пункту, є винятком, а не правилом.
"Зараз в місті Очеретине йде активна фаза війни, дуже активна, і залишається 198 людей. До останнього ця жінка зі своєю родиною залишались у своєму приміщенні у своєму домогосподарстві, поки ворог його не розбомбив повністю", - додав очільник Донецької ОВА.
Філашкін запевнив, що в ОВА продовжують "докладати зусиль, щоб усі цивільні евакуювалися з прифронтових населених пунктів".
- 29 квітня стало відомо, що у віці 98 років Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного Донецької області.
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