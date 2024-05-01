Очільник Донецької ОВА розповів, скільки жителів залишаються в Очеретиному

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Філашкін підкреслив, що історії, подібні до вчинку 98-річної бабусі, яка самостійно вийшла з тимчасово окупованої частини населеного пункту, є винятком, а не правилом.

"Зараз в місті Очеретине йде активна фаза війни, дуже активна, і залишається 198 людей. До останнього ця жінка зі своєю родиною залишались у своєму приміщенні у своєму домогосподарстві, поки ворог його не розбомбив повністю", - додав очільник Донецької ОВА.

Філашкін запевнив, що в ОВА продовжують "докладати зусиль, щоб усі цивільні евакуювалися з прифронтових населених пунктів".