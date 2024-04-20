Одесит, дружина і син якого загинули через російський удар, зустрівся зі спікером Конгресу США
Мешканець Одеси Сергій, який втратив дружину й тримісячного сина під час російської атаки 2 березня 2024 року, зустрівся зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном
Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко у Facebook.
"Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю", - йдеться у повідомлення.
За словами Геращенко, дружина Сергія, яка загинула разом із крихітним сином, була донькою пастора.
"Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей - саме та емоційно важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити й чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла - це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки й діти", - наголосила нардепка.
- Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло дванадцятеро людей, серед них - п'ятеро дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе