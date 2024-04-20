Одесит, дружина і син якого загинули через російський удар, зустрівся зі спікером Конгресу США

Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко у Facebook.

"Дуже правильний крок. З трагічною передісторією. Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю", - йдеться у повідомлення.

За словами Геращенко, дружина Сергія, яка загинула разом із крихітним сином, була донькою пастора.



"Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей - саме та емоційно важка правда, яку ми маємо доносити світу. Конгресмени повинні бачити й чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла - це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки й діти", - наголосила нардепка.