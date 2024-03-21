Один із найскладніших ударів, який фахівці ППО називають "зірковим": генерал Романенко про ракетну атаку РФ на Київ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Противник шукає способи підвищення ефективності завдання повітряних ударів своїми засобами. Сьогодні, 21 березня, у ранковій атаці відбулося досить широкомасштабне застосування як крилатих ракет, так і балістичних для завдання удару в першу чергу по окремих точкових місцях столиці, а це можуть бути воєнні, воєнно-політичні об'єкти, також об'єкти критичної інфраструктури. Під час деяких ударів не підривалася бойова частина і падала, підриваючись на землі, а деякі взагалі не підірвалися, їх вивозили для подальшого знищення. Цей широкомасштабний повітряний удар був підготовлений з застосуванням сучасних високоточних ракет, які можуть прокладати маршрути, це у першу чергу крилаті ракети", - пояснив генерал.

За його словами, такий удар фахівці ППО та ПРО називають "зірковим". Це означає, що на об'єкт ураження повітряні засоби заходять майже одночасно з усіх сторін. Досягається це за рахунок того, що прокладаються маршрути ракет таким чином, що вони залітають у різні райони, розходяться, а потім одночасно підходять до столиці з різних сторін.

"Нашим ЗРК дуже важко у цей час працювати, враховуючи, що одночасно зі всіх боків з'являються цілі для знищення. Крім того, частина цих цілей є вдаваними, щоб засоби ППО витрачали ракети на вдавані цілі. Таким чином це найскладніший удар, відповідно, його відбивати важко. Ефективність дії ППО та ПРО досить висока у таких умовах, все було збито, однак уламки все-таки завдають шкоди. Своєї мети ворог не досяг завдяки професійним діям оборонців ППО та ПРО", - підкреслив Ігор Романенко.