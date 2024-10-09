Один з напрямків на Харківщині є дуже складним, - комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник за минулу добу не досяг успіху - це надзвичайно великий позитив. Тому що один з відтинків на Харківщині є дуже складним - це Куп'янщина, де противник застосовує неспівмірну кількість сил та засобів. У ворога шалені втрати, але водночас він продовжує тиснути", - зауважив Федоренко.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", на Харківщині Силам оборони вдалося ефективно відстояти ніч. Усі позиції залишаються за нами, попри дії противника. Ведеться системна робота щодо зупинення можливості противника просуватися далі.

"Безмежно дякую своїм колегам за той оптимізм, який у них є, та за ту роботу, яку вони впроваджують. Нічні зміни бувають дуже цікавими як з точки зору виконання бойових завдань, так і комунікації між собою. Коли ви чуєте привітання одне одного в ефірі, зокрема в радіоефірі, з успішним виконанням завдання, це дуже мотивує", - наголосив Федоренко.