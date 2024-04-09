Офіс генпрокурора має провадження про страти росіянами 54 військовополонених українців
Офіс генпрокурора відкрив 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених: йдеться про вбивство 54 українських захисників
Про це в етері телемарафону повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.
За його словами, перші страти українських військовополонених росіянами почали фіксувати з березня 2022 року. Наразі одному російському військовому вже винесли вирок за вбивство полоненого захисника на Чернігівщині. Бєлоусов розповів, що в прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло - це ускладнює розслідування.
"Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами та неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", - наголосив він.
Також Бєлоусов прокоментував відео від 7 квітня, на якому видно, як окупанти розстрілюють трьох полонених українських воїнів. Він підтвердив, що злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині. Наразі відбувається перевірка деталей.
"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики РФ", - вказав Бєлоусов.
- 7 квітня у мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. Нацполіція почала розслідування.
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