Офіцер "Легіону Свободи" назвав найгарячіші точки Мар'їнського напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Після Авдіївки ворог перекинув достатньо резервів, щоб спробувати атакувати Новопавлівський відтинок фронту. Наразі лінія дещо стабілізувалася, проривів з боку росіян немає. Війна триває за позиції. Ворог намагається атакувати біля Новомихайлівки, а також Первомайського. Це два найгарячіші села на нашому відтінку фронту", - наголосив Воронов.

Офіцер "Легіону Свободи" зауважив, що ворог частіше почав використовувати гранати К-51 з хлорпікрином.

"Ця речовина є отрутою для військовослужбовців. Такі випадки ставалися й на нашому відтинку фронту. Ми застосовуємо звичайні протигази, які допомагають у боротьбі з виводом боєздатності військовослужбовців", - додав Воронов.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 910 військових РФ.

11 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про важливі ворожі об’єкти, які знищили Сили оборони.





