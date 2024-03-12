Офіцер "Легіону Свободи" назвав найгарячіші точки Мар'їнського напрямку
Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов зазначив, що лінія фронту стабілізувалася, проривів з боку росіян немає
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Після Авдіївки ворог перекинув достатньо резервів, щоб спробувати атакувати Новопавлівський відтинок фронту. Наразі лінія дещо стабілізувалася, проривів з боку росіян немає. Війна триває за позиції. Ворог намагається атакувати біля Новомихайлівки, а також Первомайського. Це два найгарячіші села на нашому відтінку фронту", - наголосив Воронов.
Офіцер "Легіону Свободи" зауважив, що ворог частіше почав використовувати гранати К-51 з хлорпікрином.
"Ця речовина є отрутою для військовослужбовців. Такі випадки ставалися й на нашому відтинку фронту. Ми застосовуємо звичайні протигази, які допомагають у боротьбі з виводом боєздатності військовослужбовців", - додав Воронов.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 910 військових РФ.
- 11 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про важливі ворожі об’єкти, які знищили Сили оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.23 Купівля 38.23Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.63Продаж 42.42
- Актуальне
- Важливе