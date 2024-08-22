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Ексклюзив

Окупанти активно перекидають техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко

Віталій Бесараб
22 серпня, 2024 четвер
08:32
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активно перекидають техніку та боєприпаси через місто на північ Донеччини

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо.

"На жаль, поки що наші дрони не залітають до тимчасово окупованого Маріуполя. Шкода, адже там є дійсно куди залетіти. Оскільки. сьогодні місто було й залишається для окупантів місцем, з якого фактично відбувається постачання до окупаційної армії на різні напрямки. Зокрема, вчора ми спостерігали за черговим перекиданням техніки через Маріуполь. Знову поїхало підкріплення для окупантів, але цього разу вже на північ Донеччини. На Курську область окупанти нічого не перекидають. Окупанти зняли частину підрозділу “Шторм V”, які вони готували для Бердянської агломерації, й перекинули їх на північ Донеччини", - розповів Андрющенко.

За словами радника міського голови, окупанти активно також перекидають техніку у бік Мелітополя.

"Також окупанти перекидають частину своїх резервів у бік Мелітополя. Через Маріуполь вони перекидають боєприпаси. Вже з Бердянська у бік Мелітополя була доволі велика колона з гусеничною технікою. Скоріше за все, перекидати цю техніку вони будуть у бік Василівки. Оскільки саме там вони намагаються посилитись, бо очікують наступу ЗСУ", - додав він.

  • 20 серпня радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російська армія розмістила свої війська на території заповідника "Кам’яні могили" біля села Назарівка Маріупольського району Донецької області. Таким чином окупанти знищили урочище

Теги:
Україна
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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