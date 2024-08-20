Росіяни розмістили війська на території заповідника "Кам’яні могили" під Маріуполем і, ймовірно, знищили його, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, останнім місяцем саме біля заповідника спостерігається посилене накопичення російських військ.



"З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник "Кам’яні могили" знищено", - заявив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також наголосив, що це вже другий заповідник, знищений росіянами на території району. Першим окупанти знищили бомбами та розміщенням військових заказник "Меотида", що простягається від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама.

"Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в елі Білосарайська Коса", - додав Андрющенко.

Довідка. Заповідник "Кам’яні могили" розташований неподалік від села Назарівка Володарського району Донецької області і заснований 5 квітня 1927 року як особлива природоохоронна територія. Його площа складає близько 400 га. Входить до складу Українського степового природного заповідника, підпорядкованого Президії Національної Академії наук України. Район урочища "Кам’яні могили" у геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним.