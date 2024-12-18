Окупанти артилерією атакували автобус з пасажирами у Покровському районі: поранено 4 людини

Про це повідомляє Донецьк облпрокуратура.

За даними слідства, 17 грудня о 15:50, окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли селище Удачне Покровського району.

В зоні ураження опинився автобус. Четверо пасажирів віком 26, 39, 41 і 46 років отримали поранення. У потерпілих діагностовано закритий перелом, контузію, забій, осколкові та проникаючі поранення. Чоловіків доставлено до лікарні для надання допомоги.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).