Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: поранено жінку
Російська окупаційна армія 14 листопада атакувала Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала мирна мешканка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, Нікопольський район росіяни атакували дронами-камікадзе й "градами".
"6 разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Застосував і РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Постраждала 51-річна жінка", - написав чиновник.
За його даними, потерпілій надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
Унаслідок обстрілів було пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередачі.
Криворізький район окупанти атакували безпілотником.
"Безпілотником окупанти влучили й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди вціліли", - написав Лисак.
- 11 листопада армія РФ атакувала Нікополь артилерією, внаслідок чого дві людини загинули, ще 5 осіб дістали поранення.
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