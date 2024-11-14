Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: поранено жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, Нікопольський район росіяни атакували дронами-камікадзе й "градами".

"6 разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Застосував і РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Постраждала 51-річна жінка", - написав чиновник.

За його даними, потерпілій надали медичну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередачі.

Криворізький район окупанти атакували безпілотником.

"Безпілотником окупанти влучили й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди вціліли", - написав Лисак.