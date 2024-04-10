РФ атакувала Харківщину: у Липцях загинула дитина, у Вовчанську поранено чоловіка і зруйновано поліклініку
Російська армія у середу, 10 квітня, атакувала Харківську область: внаслідок удару по Липцях загинула 14-річна дівчина та щонайменше 2 людей зазнали поранень, у Вовчанську через ворожий удар поранено чоловіка та зруйновано поліклініку
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов додав, що на місці ворожого удару вже працюють всі профільні служби.
Невдовзі стало відомо, що внаслідок удару по Липцях загинула 14-річна дівчина. Ще щонайменше двоє людей постраждали: 33-річну співробітницю аптеки з уламковими пораненнями та 16-річного хлопця госпіталізували.
Згодом очільник Харківської ОВА поінформував, що росіяни також випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок цього у місті повністю зруйновано поліклініку.
Станом на 14:39 відомо, що постраждав 34-річний чоловік. Він зазнав уламкових поранень, його госпіталізували.
- 9 квітня російська армія двічі вдарила керованими авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі.
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