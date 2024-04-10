РФ атакувала Харківщину: у Липцях загинула дитина, у Вовчанську поранено чоловіка і зруйновано поліклініку

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що на місці ворожого удару вже працюють всі профільні служби.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок удару по Липцях загинула 14-річна дівчина. Ще щонайменше двоє людей постраждали: 33-річну співробітницю аптеки з уламковими пораненнями та 16-річного хлопця госпіталізували.

Згодом очільник Харківської ОВА поінформував, що росіяни також випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок цього у місті повністю зруйновано поліклініку.

Станом на 14:39 відомо, що постраждав 34-річний чоловік. Він зазнав уламкових поранень, його госпіталізували.