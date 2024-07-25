Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
Удень 25 липня російська окупаційна армія атакувала житловий сектор села Пристін Харківської області, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок атаки поранено трьох людей.
"Близько 17:25 у с. Пристін Куп’янської громади окупанти завдали удар між двома багатоквартирними будинками. Постраждали три людини: жінка 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років", - написав він.
Чиновник зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу триває, однак не уточнив тип озброєння, яким окупанти атакували село.
- 21 липня росіяни атакували селище Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.
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