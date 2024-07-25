Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок атаки поранено трьох людей.

"Близько 17:25 у с. Пристін Куп’янської громади окупанти завдали удар між двома багатоквартирними будинками. Постраждали три людини: жінка 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років", - написав він.

Чиновник зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу триває, однак не уточнив тип озброєння, яким окупанти атакували село.