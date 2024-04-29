Окупанти безуспішно намагаються вибити морських піхотинців з лівобережжя Херсонщини, - Плетенчук

Про це він повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти 5 разів безуспішно намагалися вибити наших морських піхотинців із плацдармів на лівобережжі Дніпра. По цих позиціях постійно працює ворожа авіація, зокрема Су-25, Мі-8, Мі-24, які закидають цю територію ракетами. Але тим не менш, хлопці тримаються, попри те, що дуже складно. Головною проблемою є навіть не те, що там потрібно тримати позиції, а те, що логістичне забезпечення ускладнене наявністю на шляху логістів саме річки. А йдеться про ротацію, боєприпаси, евакуацію. Тому робимо все, щоб максимально забезпечити їхню роботу на лівобережжі Херсонщини. Всі розуміють наскільки важливий цей плацдарм", - заявив він.

Окупанти використовують лівобережжя, щоб хаотично обстрілювати населені пункти правобережжя, і саме місто Херсон, куди вони б'ють артилерією. Однак це відбувається не безкарно для них. Росіяни зазнають значних втрат у техніці та особовому складі, зауважив Плетенчук.

"Минулі дві доби окупанти втрачали по 15 і більше зразків артилерійського озброєння. Спостерігається активність дронів на напрямку, їх більше 300, здебільшого це "Ланцети" і fpv-дрони. Ми відбиваємо ці атаки, працюємо по них. Окупанти також втрачають особовий склад. Минулої доби вони зазнали більше 150 втрат, половина з них "двохсоті". Того дня все розпочалася з тих самих бойових дій. Зранку вони теж втратили більше 15 осіб. Росіяни втрачають зразки техніки, озброєння, але залишаються на своїх позиціях", - додав він.