Окупанти будують нову залізничну гілку з Ростова на ТОТ Донеччини, - Андрющенко
Для скорочення проходження вантажних потягів з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи Донецької області загарбники будують нову залізничну гілку
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, нова гілка окупантів простягатиметься через селище Бойківське (Тельманово), що у Кальміуському районі Донецької області, та далі до з’єднання з гілкою на території РФ.
Зазначається, що частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні як резервний варіант колії Гранітне - Маріуполь без будівництва мостів.
Андрющенко додав, що наразі окупанти закінчують стадію погодження документації, тож уже в жовтні мають розпочати будівництво. Радник мера Маріуполя припускає, що побудувати цю гілку росіяни зможуть в терміни від 6 до 8 місяців.
"Ризики, здається, зрозумілі. Загалом - це точно погана новина. Без перебільшень. Враховуючи, що майже рік тому, у вересні, ми вперше попереджали про іншу колію, якою вже повноцінно возять військові вантажі", - наголосив Андрющенко.
- Раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв, що залізниця, яка з'єднає Волноваху з Ростовом-на-Дону через Маріуполь, запрацює в кінці травня, на початку червня.
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