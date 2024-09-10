Окупанти будують нову залізничну гілку з Ростова на ТОТ Донеччини, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, нова гілка окупантів простягатиметься через селище Бойківське (Тельманово), що у Кальміуському районі Донецької області, та далі до з’єднання з гілкою на території РФ.

Зазначається, що частково ділянки цієї гілки було побудовано ще навесні як резервний варіант колії Гранітне - Маріуполь без будівництва мостів.

Андрющенко додав, що наразі окупанти закінчують стадію погодження документації, тож уже в жовтні мають розпочати будівництво. Радник мера Маріуполя припускає, що побудувати цю гілку росіяни зможуть в терміни від 6 до 8 місяців.

"Ризики, здається, зрозумілі. Загалом - це точно погана новина. Без перебільшень. Враховуючи, що майже рік тому, у вересні, ми вперше попереджали про іншу колію, якою вже повноцінно возять військові вантажі", - наголосив Андрющенко.