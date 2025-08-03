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Головна Війна з Росією Окупанти готують Донецький аеропорт під запуск "шахедів": є супутникове фото

Окупанти готують Донецький аеропорт під запуск "шахедів": є супутникове фото

Анатолій Буряк
3 серпня, 2025 неділя
19:11
Війна з Росією Супутниковий знімок Донецького аеропорту

Російські загарбники створюють на території підконтрольного їм Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф’єва технічні й інфраструктурні умови для запусків ударних безпілотників на постійній основі

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Такого висновку дійшли аналітики українського OSINT-проєкту CyberBoroshno на підставі вивчення свіжих супутникових знімків аеропорту.

За їхніми словами, неподалік від руїн нового термінала аеропорту росіяни будують "гаражі" для зберігання дронів.

"Поблизу зруйнованого "нового" терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання таких дронів. Паралельно облаштовуються пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга", - пише CyberBoroshno.

Читайте також: Реактивні "шахеди" - це щось на кшталт крилатої ракети, - Згурець

Злітна смуга, як припускає проукраїнська "Реальна газета", що висвітлює події на окупованій Донеччині й Луганщині, ймовірно використовуватиметься для запуску реактивних модифікацій "шахедів".

  • Нагадаємо, ЦПД спростував повідомлення про те, що реактивний дрон РФ нібито неможливо збити.
     
Теги:
Новини
Донецьк
Донбас
Технології
російська армія
Донеччина
окупанти
безпілотник
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