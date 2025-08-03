Окупанти готують Донецький аеропорт під запуск "шахедів": є супутникове фото

Такого висновку дійшли аналітики українського OSINT-проєкту CyberBoroshno на підставі вивчення свіжих супутникових знімків аеропорту.

За їхніми словами, неподалік від руїн нового термінала аеропорту росіяни будують "гаражі" для зберігання дронів.

"Поблизу зруйнованого "нового" терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання таких дронів. Паралельно облаштовуються пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибні позиції, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга", - пише CyberBoroshno.

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Злітна смуга, як припускає проукраїнська "Реальна газета", що висвітлює події на окупованій Донеччині й Луганщині, ймовірно використовуватиметься для запуску реактивних модифікацій "шахедів".