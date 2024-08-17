Окупанти на Донеччині поповнюють втрати військових алкоголіками і порушниками дисципліни, - партизани

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що на Донецькому напрямку для оборони позицій бригади окупанти вимушено набирають людей з-поміж алкоголіків та порушників дисципліни.

За даними партизанів, фактично будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу в Красногорівці у неохайному вигляді, автоматично буде відправлений до штурмових загонів. Маніпулювати цим полюбляє військова поліція, яка навіть в умовному тилу може причепитися за неголеність.

"Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити наявну дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку", - підкреслюють в "Атеш".