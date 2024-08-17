Окупанти на Донеччині поповнюють втрати військових алкоголіками і порушниками дисципліни, - партизани
Російські загарбники у Красногорівці Донецької області змушені заповнювати нестачу особового складу у війську алкоголіками та порушниками дисципліни
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що на Донецькому напрямку для оборони позицій бригади окупанти вимушено набирають людей з-поміж алкоголіків та порушників дисципліни.
За даними партизанів, фактично будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу в Красногорівці у неохайному вигляді, автоматично буде відправлений до штурмових загонів. Маніпулювати цим полюбляє військова поліція, яка навіть в умовному тилу може причепитися за неголеність.
"Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити наявну дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку", - підкреслюють в "Атеш".
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 серпня російська армія втратила на війні з Україною вже 596 950 військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе