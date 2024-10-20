Окупанти на Херсонщині запровадили для учнів 5-6 класів обов'язковий курс управління дронами, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що цього разу учні Благодатнівської школи після проходження теоретичних навчань змагалися у своїх вміннях керувати квадрокоптерами.

Так, учасниками "гонок" стали учні 5-6 класів.

Крім того, окупанти запровадили на ТОТ модуль з технологій БПЛА на уроках праці. Він начебто спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей.

У ЦНС додали, що серед учнів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах.

"Кремль вважає управління БПЛА однією з основних навичок у підготовці до військової служби. Росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість. Цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях", - наголосили у Центрі нацспротиву.