Окупанти на Херсонщині запровадили для учнів 5-6 класів обов'язковий курс управління дронами, - ЦНС
Для учнів середніх класів місцевих шкіл тимчасово окупованої Херсонської області російські загарбники ввели обов'язковий курс управління дронами
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що цього разу учні Благодатнівської школи після проходження теоретичних навчань змагалися у своїх вміннях керувати квадрокоптерами.
Так, учасниками "гонок" стали учні 5-6 класів.
Крім того, окупанти запровадили на ТОТ модуль з технологій БПЛА на уроках праці. Він начебто спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей.
У ЦНС додали, що серед учнів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах.
"Кремль вважає управління БПЛА однією з основних навичок у підготовці до військової служби. Росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість. Цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях", - наголосили у Центрі нацспротиву.
- Російські окупанти з 1 вересня 2024 року запровадили у школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів.
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