Окупанти на Луганщині вирішили створити народні дружини: вони патрулюватимуть вулиці з ціпками
Так звана влада тимчасово окупованої Луганської області планує створити народні дружини, які будуть безоплатно патрулювати вулиці міст і сіл з ціпками
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, охочих долучитися до цього руху з запахом радянщини вже почали збирати, хоча відповідний закон мають затвердити лише до кінця року.
Зазначається, що діятимуть ці дружини при так званому міністерстві внутрішніх справ "ЛНР", але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах – тобто безоплатно.
"Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно", - повідомив голова Луганської ОВА.
- Також нещодавно російські загарбники на ТОТ Луганщини вирішили вносити до реєстру іноземців українців, які відмовляються від оформлення паспортів РФ.
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