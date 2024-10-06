Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти на Луганщині вирішили створити народні дружини: вони патрулюватимуть вулиці з ціпками

Окупанти на Луганщині вирішили створити народні дружини: вони патрулюватимуть вулиці з ціпками

Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
09:43
Війна з Росією Окупанти, Мелітополь

Так звана влада тимчасово окупованої Луганської області планує створити народні дружини, які будуть безоплатно патрулювати вулиці міст і сіл з ціпками

Зміст

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, охочих долучитися до цього руху з запахом радянщини вже почали збирати, хоча відповідний закон мають затвердити лише до кінця року.

Зазначається, що діятимуть ці дружини при так званому міністерстві внутрішніх справ "ЛНР", але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах – тобто безоплатно.

"Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно", - повідомив голова Луганської ОВА.

  • Також нещодавно російські загарбники на ТОТ Луганщини вирішили вносити до реєстру іноземців українців, які відмовляються від оформлення паспортів РФ.
Теги:
Суспільство
Луганщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Еммануель Макрон
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
Шалва Папуашвілі
Автор Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2024 четвер
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
6 жовтня
10:33
Оновлено
"Доводять свою ефективність і майстерність": Зеленський і Сирський привітали українців із Днем територіальної оборони України
10:25
Рамштайн
На "Рамштайн" країни НАТО можуть озвучити конкретні кроки для членства України в НАТО, - The Washington Post
10:02
OPINION
Втрата Вугледара: причини та наслідки
09:53
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили дві ворожі ракети та 56 "шахедів"
09:30
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": в Одесі є влучання і постраждалий, над Києвом збили усі ворожі БПЛА
09:09
Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками
09:05
соцмережа Х (Твіттер)
Верховний суд Бразилії заявив, що компанія Маска Х сплатила штрафи для розблокування соцмережі в країні не тому банку
08:48
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилювати стратегічну комунікацію та співпрацю з КНДР
08:33
обстріл, ППО
У РФ заявили про збиття 4 безпілотників у ніч на 6 жовтня
08:29
Обстріл Синельниківщини 5 жовтня
На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
08:24
Київ
У Херсоні росіяни дроном поранили 64-річного чоловіка: у МВА дали інструкцію з захисту від ворожих БПЛА
08:20
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті за добу сталося майже 170 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:05
втрати окупантів
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
08:05
OPINION
Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?
07:59
Камуфляжна форма
Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
07:47
Ілон Маск
Маск: Трамп має перемогти для збереження демократії в США
07:23
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
00:07
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"
2024, субота
5 жовтня
23:20
Ілан Шор
Священики РПЦ з Молдови їздили до Москви за інструктажем й отримали від друга Пєскова гроші на підкуп учасників референдуму про вступ до ЄС
22:50
Костянтинівка, ракетний удар
У Костянтинівці запровадили 20-годинну комендантську годину
22:45
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Ситуація з українсько-польськими відносинами буде важливою частиною процесу євроатлантичної інтеграції, - Портников
22:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
22:31
Війна з Росією, ЗСУ
"РФ за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль": у ЗСУ готуються до посилення штурмів на Запорізькому напрямку
22:06
ізраїль україна
"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень
22:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Путінська стратегія - від бліцкригу до багаторічної війни: Портников про довгострокові плани Кремля
21:43
Едін Джеко та Володимир Бражко (праворуч), Боснія - Україна
Збірна України перед надважливими матчами Ліги націй втратила ще двох футболістів
21:38
детонували портативні радіостанції "Хезболли"
Дубайська авіакомпанія заборонила перевезення пейджерів та рацій після підривів у Лівані
21:34
Егіс Клімас
Менеджер Усика порівняв Фʼюрі з Путіним
21:31
Оновлено
дрон, БПЛА
РФ протягом доби атакувала Херсон та область: загинув чоловік, серед поранених троє працівників швидкої
21:15
ключ
ВПО полегшили придбання житла за програмою єОселя
20:37
Володимир Зеленський
Ми готові зробити наступний тиждень багато в чому історичним, – Зеленський
20:23
маршрутка
В Одеській ОВА вивчать відео, на якому жінка, схожа на їхню начальницю відділу, матюкає та б'є сумкою водія маршрутки
20:03
Оновлено
Чорноморець - Оболонь
"Верес" переміг "Зорю", "Олександрія" зіграла внічию з "Рухом". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
20:01
гречка
На Житомирщині запустили котельню, що працюватиме на відходах від обробки гречки
20:00
OPINION
Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм
19:45
Роберт Фіцо
Фіцо хоче переконати Україну зберегти транзит газу до Словаччини
19:16
Еммануель Макрон
Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі
19:09
Ексклюзив
переговори України з Росією
Насправді почати переговори з Росією неможливо, - Фейгін
19:05
Грета Тунберг
Екоактивістка Грета Тунберг заблокувала центральну вулицю Брюсселя на знак протесту проти викопного палива
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відновлюють багатоповерхівку в Умані, де ракети РФ знищили цілий під’їзд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV