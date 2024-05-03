Окупанти на міст рейки ще не поклали: Андрющенко про залізницю у напрямку Волновахи

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо залізниці у напрямку Волновахи, яку запустили окупанти, то через трактування росіян багато виникло незрозумілостей, бо ця залізниця і раніше працювала. Але нещодавно був перший тестовий потяг, який вийшов з порту і дійшов до Волновахи. Тобто у тестовому режимі вантажного перевезення – це перший потяг за весь час. До того з Волновахи, ми так само спостерігали, виїхав та заїхав потяг до порту. Це фактично підготовка до повноцінного запуску військово-логістичного та вантажного напрямку, якщо вони врешті-решт зможуть врізатися у цю гілку. На сьогодні стан справ такий, що підгранітний міст добудовано, поруч лежать залізничні рейки. Трохи на північ окупанти вже рейки укладають. На сам міст ще не поклали", - прокоментував радник міського голови Маріуполя.



Петро Андрющенко зауважив, що, коли росіяни укладуть рейки на міст, то до повноцінного запуску залізниці залишиться максимум пару тижнів з огляду на військову ситуацію, як вона буде розвиватися.