РФ перекидає військову техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - радник мера

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з Бердянського напряму російські окупанти поки сповільнили рух: "Наскільки це буде систематичне - побачимо".