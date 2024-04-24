РФ перекидає військову техніку через Маріуполь на північ Донеччини, - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активний рух військової техніки РФ - російська армія перекидає зброю на північ Донецької області
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, з Бердянського напряму російські окупанти поки сповільнили рух: "Наскільки це буде систематичне - побачимо".
- У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в ніч проти 24 квітня пролунало щонайменше 12 вибухів.
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