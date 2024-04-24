В окупованому Маріуполі вночі пролунало щонайменше 12 вибухів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"О 01:20 в Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало, що, за словами радника, є нормою для росіян.

За словами Андрющенка, прильотів по місту не зафіксовано, "однак залишається відкритим питання району". Через пів години після вибухів російські моніторингові канали повідомили про роботу Торнадо-С с ракетами дальністю до 300 км по Курхово.

"Попередньо інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горел камьІш". Однак, прямо на зараз деталі невідомі", - додав Андрющенко.