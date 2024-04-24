В окупованому Маріуполі вночі пролунало щонайменше 12 вибухів, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в ніч проти 24 квітня пролунало щонайменше 12 вибухів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"О 01:20 в Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало, що, за словами радника, є нормою для росіян.
За словами Андрющенка, прильотів по місту не зафіксовано, "однак залишається відкритим питання району". Через пів години після вибухів російські моніторингові канали повідомили про роботу Торнадо-С с ракетами дальністю до 300 км по Курхово.
"Попередньо інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горел камьІш". Однак, прямо на зараз деталі невідомі", - додав Андрющенко.
- Ввечері в понеділок, 22 квітня, у лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, це приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що палає очерет
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.11Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе