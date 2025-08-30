Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"В районі Дворічної, там де окупантам вдалось перейти річку Оскіл, вони змогли зайняти ряд підготовлених позицій. На жаль, звідти їм вдалось посунути підрозділи Сил оборони. Так чи інакше в цих районах ЗСУ мали досить якісно підготовлені позиції. Далі, що стосується інженерної підготовки позицій, то противник риється досить добре. Втім, стверджувати, що дорогу по всій лінії боєзіткнення вдалось вже понаривати інженерно-фортифікаційні споруди так, як це в них відбувається на 1 1 2 лініях оборони, не можна", - розповів він.

За словами Юрія Федоренка, ворог не шкодує особовий склад. Адже під час спроб перейти річку Оскіл вони стають зручною ціллю для Сил оборони України.

"Що стосується штатних понтонних переправ через річку Оскіл, то це мрія для противника. Оскільки, тільки уявіть, вони на собі з лівого на правий берег несуть боєприпаси до 120-го міномета. Тобто, міномет змогли перетаскати, а логістику забезпечити не можуть. Далі йдуть "верблюди". Це особовий склад, який на власних двох забезпечує логістику. Окупанти беруть мішок, або рюкзак. Потім вони перепливають річку Оскіл, але багато їх не досягає мети. Наші підрозділи активно їх знищують. Втім, коли ворог оперує найдешевшим для них ресурсом - особовим складом, то це є і найдешевшим способом логістики", - підсумував командир.