Окупанти перекидають у Бердянськ переважно нову техніку, - заступник голови райради

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бердянськ є логістикою й тилом для ворога. Маріупольські колеги постійно повідомляють, що окупанти перекидають від них техніку на наш напрямок. Але військові оглядачі кажуть, що кожного дня ЗСУ знищують техніки більше, ніж росіяни перекидають", - зауважив Дудукалов.

За словами заступника голови Бердянської районної ради, техніка, яку перекидають окупанти у Бердянськ, є переважно новою.

"Тобто з новим маркуванням, і виглядає, як та, що наново вироблена. Це переважно колісна техніка. Це лафети, які везуть гусеничну техніку, броньовані машини. Якщо ця техніка залишається в нас, то вона переважно їде гинути на Запоріжжя або Донеччину", - додав Дудукалов.

Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни постійно переганяють свою військову техніку та особовий склад з місця на місце у тимчасово окупованому Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ.

Російські окупанти перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через тимчасово окупований Маріуполь.







