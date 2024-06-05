Окупанти перекидають у Бердянськ переважно нову техніку, - заступник голови райради
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що ЗСУ знищують техніки більше, ніж росіяни перекидають з Маріуполя у Бердянськ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Бердянськ є логістикою й тилом для ворога. Маріупольські колеги постійно повідомляють, що окупанти перекидають від них техніку на наш напрямок. Але військові оглядачі кажуть, що кожного дня ЗСУ знищують техніки більше, ніж росіяни перекидають", - зауважив Дудукалов.
За словами заступника голови Бердянської районної ради, техніка, яку перекидають окупанти у Бердянськ, є переважно новою.
"Тобто з новим маркуванням, і виглядає, як та, що наново вироблена. Це переважно колісна техніка. Це лафети, які везуть гусеничну техніку, броньовані машини. Якщо ця техніка залишається в нас, то вона переважно їде гинути на Запоріжжя або Донеччину", - додав Дудукалов.
- Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни постійно переганяють свою військову техніку та особовий склад з місця на місце у тимчасово окупованому Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ.
- Російські окупанти перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через тимчасово окупований Маріуполь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.18 Купівля 40.18Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.66Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе